Сторонники независимости Шотландии выиграли выборы в парламент

Шотландская национальная партия (ШНП) набрала 58 мест на региональных выборах, став самой крупной фракцией в парламенте Шотландии. Об этом свидетельствуют результаты, которые приводит газета Independent.

Для получения абсолютного большинства требуется 65 мест, поэтому ШНП не удалось победить в одиночку — партия может сформировать коалицию. Значительного успеха добилась правая партия Reform UK, получившая 17 мест (ранее у неё не было ни одного депутата в Шотландии).

Зелёные также впервые прошли в парламент, завоевав 15 мест. Лейбористы получили 17 мест, что на пять меньше, чем на выборах 2021 года. Сокрушительное поражение потерпели консерваторы — они рухнули с 31 места до 12.

Либерал-демократы получили 10 мест. Подсчёт голосов продолжается, параллельно объявляются результаты выборов в парламенты Уэльса и в муниципальные советы по всей Британии.

