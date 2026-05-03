«Буквально кто-то ещё» набрал 22% голосов на выборах мэра в США

В США 37-летний мужчина сменил имя на «Буквально кто-то ещё» (Literally Anybody Else) и выдвинул себя кандидатом на выборах мэра в городе Норт-Ричленд-Хиллз (штат Техас). Он набрал целых набрал 22% голосов, сообщил телеканал CBS.

Мужчину звали Дастин Эби. Данные в паспорте он поменял ещё до 2024 года и попытался баллотироваться в президенты США, но не смог набрать нужное число голосов для включения в бюллетени. На этот раз он замахнулся на пост градоначальника, но уступил действующему мэру Джеку Маккарти. Однако за Эби проголосовали аж 22% жителей города. Но победил его оппонент.

Смену имени Эби уже объяснял тем, что недоволен современными американскими политиками. По его мнению, чиновники ведут его страну к полнейшему краху во всех сферах. Поменяв имя, мужчина хотел привлечь к себе внимание и попробовать прорваться во власть, тем самым обозначив свой протест властям США.

Тем временем Дональд Трамп не исключает участия в президентских выборах 2028 года. Во время встречи со сторонниками в Де-Мойне он заметил, что у него «отличные рейтинги».