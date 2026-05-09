Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии, сменив Виктора Орбана

Несмотря на объявленный курс на консолидацию с Евросоюзом, Петер Мадьяр не получит от Брюсселя всех средств из замороженного кредита для Венгрии. По данным Politico, Еврокомиссия пока готова разблокировать лишь 6,5 млрд евро грантов из общего пакета в 10,4 млрд, а не всю сумму, как ранее предполагалось. Ограничения связаны с претензиями к старому правительству по «верховенству права».