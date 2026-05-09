Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии, сменив Виктора Орбана
Петер Мадьяр.
Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии. Об этом говорится в постановлении парламента страны.
Мадьяр сменил на посту главы правительства многолетнего лидера страны Виктора Орбана. Смена власти произошла после парламентских выборов, на которых победы одержали оппозиционные силы.
Несмотря на объявленный курс на консолидацию с Евросоюзом, Петер Мадьяр не получит от Брюсселя всех средств из замороженного кредита для Венгрии. По данным Politico, Еврокомиссия пока готова разблокировать лишь 6,5 млрд евро грантов из общего пакета в 10,4 млрд, а не всю сумму, как ранее предполагалось. Ограничения связаны с претензиями к старому правительству по «верховенству права».
