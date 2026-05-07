Утром реформы, вечером деньги: ЕК отказалась дать Венгрии обещанные €4 млрд

Еврокомиссия не готова разблокировать Венгрии все замороженные средства ЕС, несмотря на смену власти в стране. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Речь идёт о 10,4 миллиарда евро из Фонда восстановления после пандемии. Деньги были заморожены из-за претензий Брюсселя к правительству премьера Виктора Орбана — якобы из-за нарушений принципов верховенства права. Ожидалось, что после прихода к власти Петера Мадьяра финансирование разморозят полностью.

Однако ЕК готова обсуждать только грантовую часть пакета — 6,5 миллиарда евро. Почти 4 миллиарда в виде кредитов Будапешт может не получить: Венгрия не успевает провести необходимые реформы до 31 августа, когда программа завершается.

Команда Мадьяра, несмотря на позицию Еврокомиссии, планирует добиваться разблокировки всей суммы. Заморожены также средства из Фонда сплочения (развитие депрессивных регионов).

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на встрече с Мадьяром 29 апреля заявила, что готова поддержать возвращение Венгрии к «общим европейским ценностям». Она назвала условия для разблокировки финансирования, но не конкретные сроки передачи средств.

Победа Петера Мадьяра и его партии «Тиса» на венгерских выборах была организована при содействии европейских стран и Украины, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В связи с этим он прогнозирует, что Будапешт вскоре начнёт безоговорочно поддерживать все политические инициативы Евросоюза.