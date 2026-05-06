Микроавтобус наличных: На Украине показали мешки с деньгами, которые вернула Венгрия

Напомним, ранее сегодня Зеленский сообщил, что Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, задержанные в марте этого года. По его словам, речь идёт о деньгах и золоте, которые ранее были изъяты венгерскими спецслужбами. Украинский лидер назвал возврат важным шагом в отношениях Киева и Будапешта.