Микроавтобус наличных: На Украине показали мешки с деньгами, которые вернула Венгрия
Глава украинского «Ощадбанка» показал возвращённую Венгрией валюту
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрий Кацион
Глава правления украинского «Ощадбанка» Юрий Кацион поделился изображением, демонстрирующим возвращённую Венгрией иностранную валюту. Кадры он опубликовал у себя в соцсетях.
На фотографии запечатлены синие мешки, содержащие упаковки евро. Доллары и золото на представленных кадрах не обнаружены.
Глава украинского «Ощадбанка» показал возвращённую Венгрией валюту. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрий Кацион
Напомним, ранее сегодня Зеленский сообщил, что Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, задержанные в марте этого года. По его словам, речь идёт о деньгах и золоте, которые ранее были изъяты венгерскими спецслужбами. Украинский лидер назвал возврат важным шагом в отношениях Киева и Будапешта.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.