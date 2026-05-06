Венгрия вернула Украине деньги и золото «Ощадбанка»

Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, задержанные в марте этого года. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, речь идёт о деньгах и золоте, которые ранее были изъяты венгерскими спецслужбами. Украинский лидер назвал возврат важным шагом в отношениях Киева и Будапешта.

«Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона незаконно задержала украинских инкассаторов. Людей нам удалось вернуть быстро, и теперь средства и ценности полностью находятся на украинской территории. Благодарю Венгрию за конструктивный и цивилизованный шаг», — написал Зеленский.

По информации Ощадбанка, в автомобилях перевозились около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и примерно 9 килограммов золота.

Украинская сторона утверждает, что перевозка проходила в рамках международного соглашения с австрийским Raiffeisen Bank. Также в Киеве заявляют, что груз был оформлен по европейским таможенным правилам.

Инцидент произошёл в марте. Тогда венгерская сторона задержала украинских инкассаторов и перевозимые ими ценности. Отдельный политический акцент в этой истории — смена власти в Будапеште. Киев ещё в апреле прямо связывал задержание денег Ощадбанка с прежним правительством Виктора Орбана и ждал решения уже от Петера Мадьяра, который после победы своей партии говорил, что сможет обсуждать возврат ценностей после вступления в должность премьера. Поэтому нынешний возврат выглядит не просто техническим решением, а первым заметным жестом новой венгерской власти в сторону Киева: при старом политическом раскладе такой развязки, вероятно, пришлось бы ждать куда дольше.