Сийярто заявил о панике на Украине после конфискации денег и золота в Венгрии

Венгерские власти конфисковали крупную сумму наличных и золото, которые перевозили сотрудники украинского государственного «Ощадбанка». По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, этот инцидент вызвал «заметную панику» в Киеве.

О ситуации министр рассказал 9 марта. Он сообщил, что после случившегося посла Венгрии в Киеве снова вызвали в украинское Министерство иностранных дел для объяснений.

«Сегодня посла Венгрии в Киеве снова вызвали в МИД Украины после того, как в Киеве разразилась заметная паника из-за того, что украинцев поймали с поличным при перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию», – заявил Сийярто в эфире программы Híradó.

По словам дипломата, речь идёт о десятках миллионов долларов и евро наличными, а также о золоте, которые были ввезены в страну при подозрительных обстоятельствах. Венгерские власти рассматривают произошедшее как потенциальную угрозу национальной безопасности и намерены тщательно разобраться в ситуации.

Министр подчеркнул, что остаются открытыми ключевые вопросы: для чего перевозились деньги, кому они предназначались, и почему их сопровождение было связано с представителями силовых структур.

Сийярто также допустил, что транспортировка столь крупных сумм может иметь политический подтекст.

«Может ли перемещение сотен миллионов евро и долларов быть связано с возможным вмешательством украинской стороны в парламентские выборы в Венгрии? Компетентные органы установят все обстоятельства», – отметил глава венгерского МИД.

Ранее Life.ru писал, что в Венгрии предложили специальный закон для проверки происхождения конфискованных денег и драгоценных металлов. Документ позволяет временно удерживать изъятые средства у граждан Украины до 60 дней, чтобы установить их источник и возможное назначение. Рассмотреть инициативу венгерский парламент планирует в ускоренном порядке.