Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 22:24

Венгрия может заморозить конфискованные у украинцев валюту и золото

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

В венгерский парламент внесён законопроект, позволяющий временно удерживать наличные и драгоценные металлы, изъятые у граждан Украины, на срок до 60 дней для проверки их происхождения. Документ опубликован на официальном сайте законодательного органа.

Рассмотрение инициативы назначено на 10 марта и будет проходить в ускоренном режиме. Согласно тексту, Национальное налогово-таможенное ведомство проведёт расследование, чтобы установить источник, конечного получателя и цель использования средств.

Украина требует от Венгрии вернуть деньги и золото из инкассаторской машины
Украина требует от Венгрии вернуть деньги и золото из инкассаторской машины

Поводом для законопроекта стало задержание семи украинцев, перевозивших крупные суммы наличных — 40 миллионов долларов и 35 миллионов евро, а также 9 килограммов золота в слитках. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ценности не вернут, пока не завершится расследование.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar