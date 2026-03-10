Венгрия может заморозить конфискованные у украинцев валюту и золото

В венгерский парламент внесён законопроект, позволяющий временно удерживать наличные и драгоценные металлы, изъятые у граждан Украины, на срок до 60 дней для проверки их происхождения. Документ опубликован на официальном сайте законодательного органа.

Рассмотрение инициативы назначено на 10 марта и будет проходить в ускоренном режиме. Согласно тексту, Национальное налогово-таможенное ведомство проведёт расследование, чтобы установить источник, конечного получателя и цель использования средств.