Венгрия может заморозить конфискованные у украинцев валюту и золото
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo
В венгерский парламент внесён законопроект, позволяющий временно удерживать наличные и драгоценные металлы, изъятые у граждан Украины, на срок до 60 дней для проверки их происхождения. Документ опубликован на официальном сайте законодательного органа.
Рассмотрение инициативы назначено на 10 марта и будет проходить в ускоренном режиме. Согласно тексту, Национальное налогово-таможенное ведомство проведёт расследование, чтобы установить источник, конечного получателя и цель использования средств.
Поводом для законопроекта стало задержание семи украинцев, перевозивших крупные суммы наличных — 40 миллионов долларов и 35 миллионов евро, а также 9 килограммов золота в слитках. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ценности не вернут, пока не завершится расследование.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.