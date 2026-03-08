Венгрия не вернула Киеву инкассаторские машины, набитые миллионами и золотом

Венгрия не вернула Украине инкассаторские машины с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Об этом сообщает «Ощадбанк» после инцидента с задержанием сотрудников.

По информации банка, 5 марта 2026 года в Венгрии задержали семь работников «Ощадбанка», две инкассаторские машины и перевозимые ими ценности. Люди уже вернулись на родину, однако автомобили и всё их содержимое до сих пор остаются в Венгрии.