7 марта, 14:43

«Полежат здесь»: Орбан высказался о судьбе конфискованных у Киева денег

Орбан заявил, что конфискованные у Киева средства пока останутся в Венгрии

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Виктор Орбан разъяснил позицию официального Будапешта касательно замороженных финансовых активов. Глава правительства подчеркнул, что статус этих средств остается неопределённым. Выступая перед сторонниками в Дебрецене, политик отметил необходимость тщательно разобраться в происхождении изъятых сумм.

«Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... (Пока они - прим. Life.ru) спокойно полежат здесь», — подчеркнул Орбан.

Пока юридическая проверка не завершена, удерживаемый капитал останется под контролем венгерской стороны. Руководитель кабинета министров заверил собравшихся, что «пока они спокойно полежат здесь».

В Венгрии показали, как выглядят 40 млн долларов и 35 млн евро наличкой

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и крупной суммы денег. По словам Андрея Сибиги, МИД уже направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. В государственном «Ощадбанке» заявили, что инкассаторы везли около 80 миллионов долларов (половина была в евро) и девять килограммов золота.

Милена Скрипальщикова
