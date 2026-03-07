«Полежат здесь»: Орбан высказался о судьбе конфискованных у Киева денег

Премьер-министр Виктор Орбан разъяснил позицию официального Будапешта касательно замороженных финансовых активов. Глава правительства подчеркнул, что статус этих средств остается неопределённым. Выступая перед сторонниками в Дебрецене, политик отметил необходимость тщательно разобраться в происхождении изъятых сумм.

«Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... (Пока они - прим. Life.ru) спокойно полежат здесь», — подчеркнул Орбан.

Пока юридическая проверка не завершена, удерживаемый капитал останется под контролем венгерской стороны. Руководитель кабинета министров заверил собравшихся, что «пока они спокойно полежат здесь».