«Полежат здесь»: Орбан высказался о судьбе конфискованных у Киева денег
Орбан заявил, что конфискованные у Киева средства пока останутся в Венгрии
Виктор Орбан. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Виктор Орбан разъяснил позицию официального Будапешта касательно замороженных финансовых активов. Глава правительства подчеркнул, что статус этих средств остается неопределённым. Выступая перед сторонниками в Дебрецене, политик отметил необходимость тщательно разобраться в происхождении изъятых сумм.
«Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... (Пока они - прим. Life.ru) спокойно полежат здесь», — подчеркнул Орбан.
Пока юридическая проверка не завершена, удерживаемый капитал останется под контролем венгерской стороны. Руководитель кабинета министров заверил собравшихся, что «пока они спокойно полежат здесь».
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины обвинил Венгрию в «захвате» семерых инкассаторов и крупной суммы денег. По словам Андрея Сибиги, МИД уже направил соответствующую ноту с требованием освободить своих граждан. В государственном «Ощадбанке» заявили, что инкассаторы везли около 80 миллионов долларов (половина была в евро) и девять килограммов золота.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.