Украина требует от Венгрии вернуть деньги и золото из инкассаторской машины

Глава МИД Украины Андрей Сибига требует от Венгрии вернуть деньги и золото, изъятые во время задержания инкассаторов «Ощадбанка» 5 марта. Министр подчеркнул, что средства принадлежат украинскому государству и его налогоплательщикам.

«Эти деньги не принадлежат Венгрии или её правительству; они принадлежат государственному банку Украины «Ощадбанк» и, следовательно, украинским налогоплательщикам. Мы требуем их немедленного возврата и призываем всю Европу осудить этот беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета», — сказал он.

Сибига подчеркнул, что Украина ожидает быстрой реакции Венгрии и призвал европейских партнёров поддержать осуждение инцидента. Он охарактеризовал ситуацию как акт государственного бандитизма и выразил надежду на международную поддержку в возвращении средств.