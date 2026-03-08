Украина требует от Венгрии вернуть деньги и золото из инкассаторской машины
40 млн долларов наличкой. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Magyarország Kormánya
Глава МИД Украины Андрей Сибига требует от Венгрии вернуть деньги и золото, изъятые во время задержания инкассаторов «Ощадбанка» 5 марта. Министр подчеркнул, что средства принадлежат украинскому государству и его налогоплательщикам.
«Эти деньги не принадлежат Венгрии или её правительству; они принадлежат государственному банку Украины «Ощадбанк» и, следовательно, украинским налогоплательщикам. Мы требуем их немедленного возврата и призываем всю Европу осудить этот беспрецедентный акт государственного бандитизма и рэкета», — сказал он.
Сибига подчеркнул, что Украина ожидает быстрой реакции Венгрии и призвал европейских партнёров поддержать осуждение инцидента. Он охарактеризовал ситуацию как акт государственного бандитизма и выразил надежду на международную поддержку в возвращении средств.
Ранее сообщалось, что Венгрия не вернула Украине две инкассаторские машины с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, изъятые при задержании сотрудников банка 5 марта 2026 года. Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что конфискованные украинские деньги венгерские власти пока придержат у себя. А вот инкассаторов они отпустили на Украину.
