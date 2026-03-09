МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за инцидента с «Ощадбанком»

МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера. Ему выразили протест из-за задержания в Будапеште сотрудников украинского «Ощадбанка».

«До венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также чрезмерного применения силы», — указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также МИД запросил данные о законодательной инициативе главы фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиша. Он предложил заморозить на 60 дней средства, изъятые у «Ощадбанка».