Украинский «Ощадбанк» приостановил работу онлайн-сервисов из-за хакерской атаки
Украинский «Ощадбанк» временно отключил электронные сервисы из-за возможной кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.
Около десяти утра системы безопасности банка зафиксировали подозрительную активность, напоминающую DDoS-атаку. В целях защиты серверы были отключены. Сейчас специалисты проводят техническую проверку оборудования и программного обеспечения.
В пресс-службе заверили, что все услуги планируют восстановить в полном объёме в течение часа.
Кстати, ранее Венгрия не вернула Украине две инкассаторские машины с 40 миллионами долларов, 35 миллионами евро и 9 килограммами золота. Ценности изъяли 5 марта 2026 года при задержании сотрудников того самого «Ощадбанка». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что средства пока останутся в распоряжении венгерских властей. Самих инкассаторов отпустили на Украину.
