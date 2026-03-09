Украинский «Ощадбанк» приостановил работу онлайн-сервисов из-за хакерской атаки

Украинский «Ощадбанк» временно отключил электронные сервисы из-за возможной кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Около десяти утра системы безопасности банка зафиксировали подозрительную активность, напоминающую DDoS-атаку. В целях защиты серверы были отключены. Сейчас специалисты проводят техническую проверку оборудования и программного обеспечения.

В пресс-службе заверили, что все услуги планируют восстановить в полном объёме в течение часа.