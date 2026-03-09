Владимир Путин
9 марта, 14:08

Украинский «Ощадбанк» приостановил работу онлайн-сервисов из-за хакерской атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Украинский «Ощадбанк» временно отключил электронные сервисы из-за возможной кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Около десяти утра системы безопасности банка зафиксировали подозрительную активность, напоминающую DDoS-атаку. В целях защиты серверы были отключены. Сейчас специалисты проводят техническую проверку оборудования и программного обеспечения.

В пресс-службе заверили, что все услуги планируют восстановить в полном объёме в течение часа.

Украина требует от Венгрии вернуть деньги и золото из инкассаторской машины
Кстати, ранее Венгрия не вернула Украине две инкассаторские машины с 40 миллионами долларов, 35 миллионами евро и 9 килограммами золота. Ценности изъяли 5 марта 2026 года при задержании сотрудников того самого «Ощадбанка». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что средства пока останутся в распоряжении венгерских властей. Самих инкассаторов отпустили на Украину.

