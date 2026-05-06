«Спектакль Мадьяра»: Политолог раскрыл подоплёку загадочной трансакции между Венгрией и Украиной

Венгрия неожиданно вернула Украине какие-то деньги. Сумма не раскрывается, причины — тем более. Политолог-международник Владимир Оленченко в беседе с Life.ru назвал эту историю «спектаклем» и предположил, что новое руководство Венгрии действовало не самостоятельно, а под чьим-то давлением.

Эксперт указал, что ранее переговоры между двумя странами проходили в остром ключе, что предполагает наличие третьей стороны‑«арбитра», повлиявшей на решение. Особое внимание Оленченко обратил на хронологию: возврат произошёл вскоре после вступления в силу результатов выборов, на которых победила партия Петера Мадьяра.

Один из первых актов, которые венгры приняли, — это отдали деньги. Но это идёт вразрез с их прежними заявлениями. Перед этим они горячились, говорили о правах венгерского населения на Украине, но всё это как-то осталось за рамками. Не прозвучало ничего о том, что получили взамен венгры. По идее, следовало бы ожидать условий возвращения денег — ведь деньги поступили в страну незаконно. Владимир Оленченко Политолог-международник

Оленченко также констатировал отсутствие уважительных причин для такого шага, который ставит под сомнение самостоятельность новой венгерской власти. Кроме того, он обратил внимание на непрозрачность трансакции: неизвестно, кто именно принял средства на Украине и каково их целевое назначение.

«Сообщили, что вернули, но как они учтены? Всякий предмет, который перемещается, должен сопровождаться документом. Не лично же Зеленский принимал эти деньги. Кто принял и каково их предназначение — информация отсутствует», — резюмировал эксперт.

Ранее сегодня Зеленский сообщил, что Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, задержанные в марте этого года. По его словам, речь идёт о деньгах и золоте, которые ранее были изъяты венгерскими спецслужбами. Украинский лидер назвал возврат важным шагом в отношениях Киева и Будапешта.