4 мая, 07:25

Экс-премьер Украины Азаров предрёк Венгрии роль «серой мышки» в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / arpasi.bence

Будапешт полностью поддержит все политические инициативы Евросоюза после того, как партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Такое прогноз сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, европейские страны и Украина помогли организовать победу Петеру Мадьяру и его партии.

«Выделили огромные информационные и финансовые ресурсы под раскрутку. И вот в части организации финансовых ресурсов, в доставке «левых» денег и сыграл своё значение Зеленский. Серьёзное тому свидетельство — задержание машины с деньгами, — сказал Азаров RT.

Экс-премьер Украины о новом курсе Венгрии на ЕС. Видео © RT.

Бывший премьер отметил, что теперь Евросоюз будет диктовать политический курс официальному Будапешту. А Венгрия не станет отстаивать собственные интересы.

Азаров заявил, что Мадьяра продвигали и финансировали не для этого. Венгрия превратится в серую мышку Европейского союза. Она будет послушно голосовать за всё, что предложит ЕС.

Мадьяр заявил о необходимости расширить права венгров на Украине

Накануне выборов Венгрия не вернула Украине две инкассаторские машины «Ощадбанка». В них находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Ценности изъяли 5 марта 2026 года при задержании банковских сотрудников. Виктор Орбан заявил, что деньги пока останутся под контролем венгерских властей. Самих инкассаторов отпустили на Украину. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил Венгрии санкциями.

Лия Мурадьян
