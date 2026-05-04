Экс-премьер Украины Азаров предрёк Венгрии роль «серой мышки» в ЕС
Будапешт полностью поддержит все политические инициативы Евросоюза после того, как партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Такое прогноз сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, европейские страны и Украина помогли организовать победу Петеру Мадьяру и его партии.
«Выделили огромные информационные и финансовые ресурсы под раскрутку. И вот в части организации финансовых ресурсов, в доставке «левых» денег и сыграл своё значение Зеленский. Серьёзное тому свидетельство — задержание машины с деньгами, — сказал Азаров RT.
Бывший премьер отметил, что теперь Евросоюз будет диктовать политический курс официальному Будапешту. А Венгрия не станет отстаивать собственные интересы.
Азаров заявил, что Мадьяра продвигали и финансировали не для этого. Венгрия превратится в серую мышку Европейского союза. Она будет послушно голосовать за всё, что предложит ЕС.
Накануне выборов Венгрия не вернула Украине две инкассаторские машины «Ощадбанка». В них находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Ценности изъяли 5 марта 2026 года при задержании банковских сотрудников. Виктор Орбан заявил, что деньги пока останутся под контролем венгерских властей. Самих инкассаторов отпустили на Украину. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил Венгрии санкциями.
