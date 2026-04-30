Мадьяр заявил о необходимости расширить права венгров на Украине
Обложка © ТАСС / ЕРА
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о требованиях к Украине перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает Bloomberg, знакомый с обсуждениями в Брюсселе.
Речь идёт о расширении прав венгерского меньшинства, в частности — доступе к образованию на родном языке. Эти требования во многом повторяют ранее озвученную позицию действующего премьера Виктора Орбана.
Вопрос обсуждался на встрече Мадьяра с главой Европейского совета. По данным СМИ, в ЕС пытаются убедить венгерскую сторону смягчить позицию. При этом Мадьяр заявил о намерении восстановить отношения с Брюсселем, однако подчеркнул важность защиты интересов венгров, проживающих за пределами страны.
Ранее Life.ru сообщал, что власти Евросоюза рассматривают возможность постепенного допуска Киева к отдельным европейским структурам. Такой подход станет альтернативой немедленному вступлению в блок.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.