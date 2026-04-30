Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 11:33

Мадьяр заявил о необходимости расширить права венгров на Украине

Обложка © ТАСС / ЕРА

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о требованиях к Украине перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает Bloomberg, знакомый с обсуждениями в Брюсселе.

Речь идёт о расширении прав венгерского меньшинства, в частности — доступе к образованию на родном языке. Эти требования во многом повторяют ранее озвученную позицию действующего премьера Виктора Орбана.

Вопрос обсуждался на встрече Мадьяра с главой Европейского совета. По данным СМИ, в ЕС пытаются убедить венгерскую сторону смягчить позицию. При этом Мадьяр заявил о намерении восстановить отношения с Брюсселем, однако подчеркнул важность защиты интересов венгров, проживающих за пределами страны.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Евросоюза рассматривают возможность постепенного допуска Киева к отдельным европейским структурам. Такой подход станет альтернативой немедленному вступлению в блок.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Петер Мадьяр
  • Украина
  • Венгрия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar