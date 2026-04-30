Politico: ЕС рассматривает план постепенной интеграции Киева

Власти Евросоюза рассматривают возможность постепенного допуска Киева к отдельным европейским структурам. Как утверждает издание Politico со ссылкой на четырёх дипломатов, такой подход станет альтернативой немедленному вступлению в блок.

Суть инициативы заключается в подготовке пакета «краткосрочных привилегий». Подобные меры призваны укрепить связи с государством после того, как европейские столицы отклонили планы ускоренного принятия страны в полноправные члены организации.

Предполагается, что Киев будет поэтапно присоединяться к сегментам единых рынков, механизмам финансирования и политическим органам. В публикации такая концепция обозначена как «ускоренная постепенная интеграция».

Источники издания отмечают, что европейские лидеры дали понять: быстрое вступление в союз на текущий момент крайне затруднительно. Поэтому внедрение в отдельные структуры рассматривается как наиболее реалистичный сценарий.

Параллельно с этим Литва выступила с инициативой наделить Украину особым статусом «присоединяющегося к ЕС государства». Детали этого предложения пока обсуждаются на уровне представителей стран-участниц.

Украина уже много лет активно стремится в ЕС, особенно после 2014 года и ещё сильнее после 2022-го, когда получила статус кандидата и начала переговоры о вступлении. Киев заявляет о готовности выполнить все требования, однако в самой Европе энтузиазма гораздо меньше. Крупные страны — Германия, Франция, Нидерланды и Италия — открыто выступают против ускоренного и полноценного вступления Украины, опасаясь огромных расходов на сельское хозяйство, слабых реформ и политических рисков внутри ЕС.