Украина потребует компенсацию за арест инкассаторов в Венгрии
© Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрий Кацион
Киев не считает закрытым инцидент с задержанием инкассаторов «Ощадбанка» венгерскими властями. Украина намерена добиваться компенсации. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передаёт «Европейская правда».
Глава НБУ поддержал решение Венгрии вернуть средства и ценности «Ощадбанка». При этом Пышный назвал действия венгерской стороны противоправными.
«Вместе с «Ощадбанком» и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и способствовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за причинённый физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам «Ощадбанка», — заявил он.
Пышный пояснил, что дальнейшая работа пойдёт по двум направлениям. Банк и его юристы сосредоточатся на возмещении ущерба и отмене ограничений в ЕС. НБУ продолжит взаимодействие с компетентными органами. Речь о Еврокомиссии и Европейском центральном банке.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о возврате Украиной средств и ценностей «Ощадбанка». Венгрия задержала их в марте этого года. Киевский главарь уточнил, что речь о деньгах и золоте, которые изъяли венгерские спецслужбы.
