Украина потребует компенсацию за арест инкассаторов в Венгрии

Киев не считает закрытым инцидент с задержанием инкассаторов «Ощадбанка» венгерскими властями. Украина намерена добиваться компенсации. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, передаёт «Европейская правда».

Глава НБУ поддержал решение Венгрии вернуть средства и ценности «Ощадбанка». При этом Пышный назвал действия венгерской стороны противоправными.

«Вместе с «Ощадбанком» и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и способствовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за причинённый физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам «Ощадбанка», — заявил он.

Пышный пояснил, что дальнейшая работа пойдёт по двум направлениям. Банк и его юристы сосредоточатся на возмещении ущерба и отмене ограничений в ЕС. НБУ продолжит взаимодействие с компетентными органами. Речь о Еврокомиссии и Европейском центральном банке.