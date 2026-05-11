День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 12:59

Лондон назвал антироссийские санкции против психбольницы и детдомов одними из самых жёстких

Власти Британии назвали новые санкции против России одними из самых жёстких

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sa4reel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sa4reel

Великобритания сегодня объявила о введении санкций против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. В британском правительстве охарактеризовали эти меры как одни из самых жёстких.

«Сегодняшние меры представляют собой одни из самых жёстких, которые Великобритания когда-либо предпринимала для борьбы (с деятельностью России. — Прим. Life.ru.). <...> Этот последний пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны», — говорится в сообщении.

Напомним, что санкции были введены против Агентства социального проектирования (АСП), гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака, руководителя штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Владислава Головина, детских омбудсменов Новосибирской и Херсонской областей, а также психиатрической больницы № 5 в крымском селе Строгановка. Кроме того, под ограничения попали несколько детских домов, пансионатов для несовершеннолетних и оздоровительных лагерей.

«Пора вызывать санитаров»: Захарова высмеяла санкции Британии против крымской психбольницы
«Пора вызывать санитаров»: Захарова высмеяла санкции Британии против крымской психбольницы

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Санкции против России
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar