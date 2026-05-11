Лондон назвал антироссийские санкции против психбольницы и детдомов одними из самых жёстких

Великобритания сегодня объявила о введении санкций против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. В британском правительстве охарактеризовали эти меры как одни из самых жёстких.

«Сегодняшние меры представляют собой одни из самых жёстких, которые Великобритания когда-либо предпринимала для борьбы (с деятельностью России. — Прим. Life.ru.). <...> Этот последний пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны», — говорится в сообщении.

Напомним, что санкции были введены против Агентства социального проектирования (АСП), гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака, руководителя штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Владислава Головина, детских омбудсменов Новосибирской и Херсонской областей, а также психиатрической больницы № 5 в крымском селе Строгановка. Кроме того, под ограничения попали несколько детских домов, пансионатов для несовершеннолетних и оздоровительных лагерей.