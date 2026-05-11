День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 10:55

«Пора вызывать санитаров»: Захарова высмеяла санкции Британии против крымской психбольницы

Захарова предложила Лондону вызвать санитаров после санкций против психбольницы

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова убеждена, что британским властям после их очередных санкционных мер самое время вызывать себе санитаров. Так она прокомментировала введение ограничений против психбольницы в Крыму.

«Когда правительство Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», — сказала она РИА «Новости».

«Нас провоцируют, но мы не поддаёмся»: Политолог раскрыл истинную стратегию Британии против РФ
«Нас провоцируют, но мы не поддаёмся»: Политолог раскрыл истинную стратегию Британии против РФ

Напомним, Великобритания внесла в санкционный перечень крымскую психиатрическую больницу № 5, расположенную в селе Строгановка. Помимо этого медицинского учреждения, ограничения коснулись социальных объектов для несовершеннолетних, включая несколько детских домов и оздоровительных лагерей. Под рестрикции также попал курортный комплекс «Солнечная Таврика» и молодёжный центр «Селет-Ак-Барс» в Форосе. Британское Министерство финансов не предоставило официальных пояснений относительно причин включения именно этих организаций в список.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Великобритания
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar