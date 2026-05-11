«Пора вызывать санитаров»: Захарова высмеяла санкции Британии против крымской психбольницы
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова убеждена, что британским властям после их очередных санкционных мер самое время вызывать себе санитаров. Так она прокомментировала введение ограничений против психбольницы в Крыму.
«Когда правительство Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», — сказала она РИА «Новости».
Напомним, Великобритания внесла в санкционный перечень крымскую психиатрическую больницу № 5, расположенную в селе Строгановка. Помимо этого медицинского учреждения, ограничения коснулись социальных объектов для несовершеннолетних, включая несколько детских домов и оздоровительных лагерей. Под рестрикции также попал курортный комплекс «Солнечная Таврика» и молодёжный центр «Селет-Ак-Барс» в Форосе. Британское Министерство финансов не предоставило официальных пояснений относительно причин включения именно этих организаций в список.
