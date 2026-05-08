Британские спецслужбы активно координируют действия Киева и готовы уничтожать всё на своём пути, лишь бы ослабить Москву. Такое мнение в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высказал политолог Николай Миронов.

По словам эксперта, Лондон провоцирует Россию на развязывание третьей мировой, но РФ не поддаётся, сохраняя миротворческую позицию. За внешней респектабельностью Британии всегда стояла жёсткая и циничная сила.

Англия на протяжении веков была соперником России в Азии, Закавказье и Иране. Сейчас, по мнению аналитика, Лондон отчаянно пытается сохранить остатки мирового влияния. В НАТО голос Британии уже не самый сильный, в Европе она стала региональной державой, особенно после выхода из ЕС. Лондон использует любые методы, чтобы не кануть в забвение.

«Мы не хотим ни уничтожения западной, ни какой-либо другой цивилизации. Эта война не пойдёт на пользу никому, и Россия это понимает», — резюмировал Миронов.

А ранее представители российского посольства в Лондоне заявили, что новые санкции Великобритании против России не повлияют на ход специальной военной операции. В дипмиссии назвали очередные ограничительные меры Лондона нелегитимными и враждебными. В дипмиссии также раскритиковали британскую поддержку Киева. Там считают, что за такую помощь расплачивается население Украины.