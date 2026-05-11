Великобритания ввела санкции против психбольницы в Крыму

Великобритания расширила санкции против России, включив в перечень Крымскую психиатрическую больницу № 5. Данные об этом появились в уведомлении британского Министерства финансов.

В документе прямо указано полное название учреждения — «ГБУЗРК «КПБ №5». Медицинская организация расположена в селе Строгановка Симферопольского района.

Помимо клиники для душевнобольных, рестрикции затронули и социальные учреждения для несовершеннолетних. В обновленный санкционный список попали несколько детских домов, а также пансионатов и лагерей оздоровительного типа.

Меры коснулись и туристической сферы полуострова. В перечне оказался курортный комплекс «Солнечная Таврика».

Кроме того, в списке фигурирует молодёжный центр «Селет-Ак-Барс», базирующийся в посёлке Форос.

На данный момент какие-либо разъяснения от властей Соединенного Королевства о причинах выбора именно этих объектов не поступали. Детали влияния новых мер на работу перечисленных госучреждений пока остаются неясными.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин Британии ввёл санкции против 85 лиц и организаций РФ. В частности, ограничения введены против детских омбудсменов Новосибирской и Херсонской областей.