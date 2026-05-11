Лондон расширил санкции против России. Министерство финансов Великобритании объявило о внесении в ограничительные списки 85 новых физических лиц и организаций, связанных с РФ

Рестриции коснулись «Агентства социального проектирования», а также целого ряда некоммерческих организаций. В чёрный списокдобавили детского омбудсмена Новосибирской области Надежду Болтенко, её херсонскую коллегу Ирину Кравченко, гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака и руководителя штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Владислава Головина.

Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на ведение бизнеса с этими структурами для британских граждан и компаний.

А ранее представители российского посольства в Лондоне заявили, что новые санкции Великобритании против России не повлияют на ход специальной военной операции. В дипмиссии назвали очередные ограничительные меры Лондона нелегитимными и враждебными. Также в посольстве раскритиковали британскую поддержку Киева. Там считают, что за такую помощь расплачивается население Украины.