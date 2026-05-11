Евросоюз может ввести санкции против РПЦ и патриарха Кирилла

В новый пакет антироссийских санкций ЕС могут включить не только банки и оборонные предприятия, но и священнослужителей Русской православной церкви вплоть до патриарха Кирилла. Об этом изданию Politico рассказали несколько дипломатов и чиновников из стран ЕС, пожелавших остаться неназванными.

Согласно их сведениям, 21-й по счёту ограничительный пакет Евросоюза намерены презентовать на стыке июня и июля. Помимо финансовых институтов и военно-промышленного комплекса России, могут быть введены рестрикции, которые раньше блокировал кабинет венгерского экс-премьера Виктора Орбана. В их числе Politico называет санкционное давление на высшее руководство РПЦ, в особенности на её предстоятеля патриарха Кирилла.

Также дипломат добавил, что Еврокомиссия не исключает повторного выдвижения инициативы о запрете оказывать любые морские сервисы тем судам, которые в Брюсселе ассоциируют с Россией. Раньше такое предложение неизменно торпедировали Мальта и Греция.

Депутат Европарламента Томаш Здеховски недавно сообщил, что принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России возможно до окончания срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС, однако это не гарантировано. По словам парламентария, сроки зависят от достижения политического консенсуса между странами-членами союза.