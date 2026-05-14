Германия и Украина запустили производство ракет с дальностью полёта 700 км
Немецкий концерн Rheinmetall и украинский стартап Destinus запустили совместное производство ракет под названием Ruta Block 2. Это оружие способно поражать цели на расстоянии более 700 километров, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Предприятие получило название Rheinmetall Destinus Strike Systems. Ракету можно запускать из стандартного морского 40-футового контейнера, что упрощает её скрытное развёртывание. В Брюсселе и Киеве уже анонсировали планы по расширению производства боевых беспилотников, а ракетный проект рассматривается как часть этой стратегии.
«Производство ракет Destinus — это шаг к передаче некоторых проприетарных технологий ФРГ без прямого вовлечения страны в конфликт на Украине», — подчеркнули обозреватели.
Таким образом Германия получает возможность испытать свои передовые разработки, оставаясь формально в стороне от боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальность применения ракетного комплекса «Сармат» может превышать 35 тысяч километров. По словам главы государства, ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет улучшить точность в два раза и преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Путин добавил, что суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Против этого оружия у противника нет никакого противодействия — оно всё равно долетит, отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и призвал задуматься о последствиях при взаимодействии с Россией.
