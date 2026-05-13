«Прилетит в любом случае»: Депутат Картаполов объяснил, почему «Сармат» не остановить
Картаполов: «Сармат» даёт России фору в 10–20 лет перед конкурентами
Обложка © Минобороны РФ
Россия обладает форой в 10–20 лет перед конкурентами в разработке стратегических ракетных комплексов. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после испытаний тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Депутат отметил, что против этого вооружения у противника нет никакого противодействия, сообщает корреспондент Life.ru.
Картаполов прокомментировал испытания тяжёлой МБР «Сармат». Видео © Life.ru
«Против этого оружия ни у кого никакого противодействия нет, всё равно прилетит, поэтому думайте, что вы делаете, когда имеете дело с Россией», — заявил Картаполов.
Парламентарий пояснил, что ракетный комплекс является передовым, практически не ограничен по дальности и способен накрыть любую точку земного шара. Кроме того, он преодолевает любую существующую и перспективную систему противоракетной обороны. Основное оружие здесь — боевые блоки ядерного оснащения, и эту задачу «Сармат» успешно решит.
В ответ на вопрос журналиста о том, насколько передовым является этот комплекс и сколько времени потребовалось бы странам-конкурентам, чтобы создать нечто подобное, Картаполов заявил, что «Сармат» — это современная разработка и у России есть фора как минимум в 10–20 лет, даже если оппоненты решатся на создание аналогичного оружия. При этом он подчеркнул, что для такой разработки необходимы соответствующие компетенции и технологии, а они есть далеко не у всех.
Напомним, 12 мая Россия успешно провела пуск ракеты «Сармат», в конце текущего года этот комплекс планируется поставить на боевое дежурство. Президент Владимир Путин тогда отметил, что дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя это событие, «поздравил» западные страны с успешным испытанием российского стратегического ракетного комплекса, заявив, что теперь они стали всем ближе.
РС-28 «Сармат» — российский стратегический комплекс пятого поколения с тяжёлой межконтинентальной ракетой шахтного базирования. Разработан для замены «Воеводы». Он способен нести 10–15 боевых блоков, включая маневрирующие гиперзвуковые. Ракета отличается уникальной траекторией полёта (допустим маршрут через Южный полюс) и способностью обходить системы ПРО, что делает её одним из самых грозных видов вооружения в мире.
