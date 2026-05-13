«Прилетит в любом случае»: Депутат Картаполов объяснил, почему «Сармат» не остановить

Россия обладает форой в 10–20 лет перед конкурентами в разработке стратегических ракетных комплексов. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после испытаний тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Депутат отметил, что против этого вооружения у противника нет никакого противодействия, сообщает корреспондент Life.ru.

«Против этого оружия ни у кого никакого противодействия нет, всё равно прилетит, поэтому думайте, что вы делаете, когда имеете дело с Россией», — заявил Картаполов.

Парламентарий пояснил, что ракетный комплекс является передовым, практически не ограничен по дальности и способен накрыть любую точку земного шара. Кроме того, он преодолевает любую существующую и перспективную систему противоракетной обороны. Основное оружие здесь — боевые блоки ядерного оснащения, и эту задачу «Сармат» успешно решит.

В ответ на вопрос журналиста о том, насколько передовым является этот комплекс и сколько времени потребовалось бы странам-конкурентам, чтобы создать нечто подобное, Картаполов заявил, что «Сармат» — это современная разработка и у России есть фора как минимум в 10–20 лет, даже если оппоненты решатся на создание аналогичного оружия. При этом он подчеркнул, что для такой разработки необходимы соответствующие компетенции и технологии, а они есть далеко не у всех.

РС-28 «Сармат» — российский стратегический комплекс пятого поколения с тяжёлой межконтинентальной ракетой шахтного базирования. Разработан для замены «Воеводы». Он способен нести 10–15 боевых блоков, включая маневрирующие гиперзвуковые. Ракета отличается уникальной траекторией полёта (допустим маршрут через Южный полюс) и способностью обходить системы ПРО, что делает её одним из самых грозных видов вооружения в мире.