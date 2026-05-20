Пулково и ещё девять аэропортов России возобновили работу

Росавиация утром 20 мая сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в десяти аэропортах страны. Авиагавани вернулись к штатной работе.

Возобновлено обслуживание рейсов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, а также в авиаузлах Ульяновска (Баратаевка), Бугульмы, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Самары (Курумоч), Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Чебоксар.

При этом в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения. Закрытыми остаются авиаузлы в Краснодаре и Череповце.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 20 мая сообщил об уничтожении одного беспилотника над территорией региона. Силы противовоздушной обороны продолжают работу.