Пулково и ещё девять аэропортов России возобновили работу
Росавиация утром 20 мая сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в десяти аэропортах страны. Авиагавани вернулись к штатной работе.
Возобновлено обслуживание рейсов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, а также в авиаузлах Ульяновска (Баратаевка), Бугульмы, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Самары (Курумоч), Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Чебоксар.
При этом в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения. Закрытыми остаются авиаузлы в Краснодаре и Череповце.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 20 мая сообщил об уничтожении одного беспилотника над территорией региона. Силы противовоздушной обороны продолжают работу.
