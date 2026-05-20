Над Ленинградской областью силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 20 мая сообщил об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата над территорией региона. Силы противовоздушной обороны продолжают работу.
«Силами ПВО сбит один БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», – написал глава региона.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ночью 20 мая сообщил о налёте вражеских беспилотников в районе Невинномысска. Силы ПВО отражали атаку, нацеленную на промышленную зону города.
