Пулково второй раз за ночь закрыли на приём и выпуск рейсов

Росавиация вновь ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Это уже второй подобный инцидент за ночь 20 мая.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении ведомства.

Тем временем были открыты авиагавани в Пензе и Саратове, которые также попадали под ограничения. В то же время к числу закрытых присоединился аэропорт Чебоксар.

На данный момент остаются закрытыми аэропорты Ульяновска, Самары, Владикавказа, Грозного и Магаса. О сроках снятия ограничений в них пока не сообщается.