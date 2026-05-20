Пулково второй раз за ночь закрыли на приём и выпуск рейсов
Росавиация вновь ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Это уже второй подобный инцидент за ночь 20 мая.
«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении ведомства.
Тем временем были открыты авиагавани в Пензе и Саратове, которые также попадали под ограничения. В то же время к числу закрытых присоединился аэропорт Чебоксар.
На данный момент остаются закрытыми аэропорты Ульяновска, Самары, Владикавказа, Грозного и Магаса. О сроках снятия ограничений в них пока не сообщается.
