Росавиация ввела ограничения в аэропортах Ульяновска и Самары

Росавиация ввела временные ограничения на приём и отправку воздушных судов ещё в двух аэропортах. Под запрет попали авиагавани Ульяновска и Самары.

«Аэропорт Ульяновск (Баратаевка), Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru писал, что ночью 20 мая Росавиация ввела временные ограничения в пяти аэропортах: Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Саратова (Гагарин) и Пензы. Таким образом, общее число закрытых авиагаваней достигло семи.