ПВО отражает налёт беспилотников ВСУ на промзону Невинномысска

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ночью 20 мая сообщил о налёте вражеских беспилотников в районе Невинномысска. Силы противовоздушной обороны отражают атаку, нацеленную на промышленную зону города.

«Под Невинномысском наши ПВО отражают налёт вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития», – написал глава региона.

Владимиров призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых беспилотников, предупредив, что это может быть опасно. Также он попросил не снимать и не публиковать кадры работы ПВО, пролёта дронов и места падения обломков.

«Не снимайте и не публикуйте кадры с работой ПВО, пролётом беспилотников или в местах падения обломков, за это предусмотрена административная ответственность», – подчеркнул губернатор.

Режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории края.

Ранее Life.ru писал, что Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Саратова и Пензы. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.