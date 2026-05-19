19 мая, 18:11

Небензя: В апреле ВСУ убили более 100 и ранили 667 мирных жителей

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в апреле в результате атак ВСУ погибли более 100 мирных жителей, а 667 человек получили ранения. Данные дипломат приывёл на заседании Совета Безопасности Всемирной организации по украинской тематике.

Киевский режим ни на секунду не прекращает террористические атаки против мирного населения, используя все доступные средства вооружения, поставляемые западными спонсорами. Тем самым доноры ВСУ становятся соучастниками преступлений.

«Так, в апреле украинскими боевиками было убито более 100 мирных жителей и ранено 667 человек», — сказал Небензя.

Небензя назвал насмешкой идею о посредничестве Каллас в переговорах по Украине
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине находится в тупике: Москва не видит никаких сигналов от киевских властей о готовности субстантивно продвинуться в этом вопросе. При этом он не уточнил, какие шаги могли бы разблокировать диалог.

Анастасия Никонорова
