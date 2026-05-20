В пяти аэропортах России ввели временные ограничения

Ночью 20 мая Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в пяти аэропортах. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас, Саратов (Гагарин), Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении ведомства.

О сроках действия ограничений пока не сообщается. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах в справочных службах аэропортов.

Ранее Life.ru писал, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил работу в штатном режиме. Временные ограничения, введённые для обеспечения безопасности полётов этой ночью, были сняты.