Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь начал принимать и отправлять самолёты. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве уточнили, что временные ограничения на работу аэропорта сняты. Их вводили для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в Ленинградской области объявили опасность беспилотников. На этом фоне Пулково временно приостанавливал приём и выпуск воздушных судов.
