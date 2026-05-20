Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь начал принимать и отправлять самолёты. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что временные ограничения на работу аэропорта сняты. Их вводили для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Ленинградской области объявили опасность беспилотников. На этом фоне Пулково временно приостанавливал приём и выпуск воздушных судов.