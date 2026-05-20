Аэропорт Пулково приостановил приём и отправку рейсов на фоне угрозы атак БПЛА

Аэропорт Пулково временно прекратил приём и отправку самолётов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов, сообщили в Росавиации.

Одновременно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об угрозе БПЛА в воздушном пространстве региона. По его словам, противник продолжает попытки атаковать область.

Ранее, 19 мая, силы ПВО уже отражали атаку беспилотников над Ленобластью. Тогда по данным властей были уничтожены девять дронов ВСУ.