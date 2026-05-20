19 мая, 21:45

Аэропорт Пулково приостановил приём и отправку рейсов на фоне угрозы атак БПЛА

Обложка © Life.ru

Аэропорт Пулково временно прекратил приём и отправку самолётов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов, сообщили в Росавиации.

Одновременно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об угрозе БПЛА в воздушном пространстве региона. По его словам, противник продолжает попытки атаковать область.

Глава МИД Эстонии Цахкна обвинил Россию в появлении украинских БПЛА

Ранее, 19 мая, силы ПВО уже отражали атаку беспилотников над Ленобластью. Тогда по данным властей были уничтожены девять дронов ВСУ.

Артём Гапоненко
