ПВО уничтожила уже девять дронов ВСУ над Ленобластью
Оператор российской системы ПВО. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Российские системы ПВО перехватили в небе над Ленинградской областью уже девять беспилотников ВСУ. Такие данные приводит в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко. Противник продолжает попытки атаковать регион.
«На данный момент силами ПВО сбито девять БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — сказано в тексте.
Напомним, губернатор Александр Дрозденко уже предупреждал о введении режима воздушной опасности из-за беспилотников. На фоне происходящего аэропорт Пулково приостановил приём и отправку рейсов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.