ПВО уничтожила уже девять дронов ВСУ над Ленобластью

Российские системы ПВО перехватили в небе над Ленинградской областью уже девять беспилотников ВСУ. Такие данные приводит в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко. Противник продолжает попытки атаковать регион.

«На данный момент силами ПВО сбито девять БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — сказано в тексте.