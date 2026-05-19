Опасность БПЛА объявили в Ленобласти: жителей предупредили о сбоях интернета
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил он в «Максе».
Ранее петербургский аэропорт Пулково временно приостановил приём и отправку самолётов. К настоящему моменту план «Ковёр» отменён.
