Опасность БПЛА объявили в Ленобласти: жителей предупредили о сбоях интернета

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«‎Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил он в «Максе».

Ранее петербургский аэропорт Пулково временно приостановил приём и отправку самолётов. К настоящему моменту план «Ковёр» отменён.