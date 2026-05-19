ПВО уничтожила шестой беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём канале в «Максе».
По подсчётам на основе сообщений мэра, после полуночи 19 мая на подлёте к Москве сбили уже шесть беспилотников. Об уничтожении пятого он написал час назад.
