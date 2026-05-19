19 мая, 07:03

В аэропорту Пулково ввели план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил приём и отправку самолётов. О введённых ограничениях в воздушной гавани сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — информирует ведомство. Сроки действия плана «Ковёр» не уточняются.

В аэропорту Ярославля ограничили приём и выпуск рейсов

Ранее самолёт авиакомпании «Победа» не мог приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за атаки дронов. Воздушная гавань приостановила вылет и приём рейсов в целях безопасности.

Андрей Бражников
