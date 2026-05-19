В аэропорту Ярославля ограничили приём и выпуск рейсов

Временные ограничения на полёты введены в авиагавани Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Кроме того, меры вводились в московском аэропорту Домодедово на 29 минут: он принимал рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за плана «Ковёр». Также были сняты ограничения в аэропорту Краснодара (Пашковский).