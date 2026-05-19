Введены ограничения на полёты в аэропортах Нижнего Новгорода и Краснодара

Росавиация ввела временные ограничения на полёты в двух аэропортах: в Нижегородской области и в Краснодарском крае. Об этом уточнили в пресс-службе ведомства.

«Аэропорты Краснодар (Пашковский), Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — проинформировали в Росавиации.

А ранее Life.ru писал, что следственные органы в Тюменской области изучают причины жёсткой посадки легкомоторного самолёта 15 мая в болотистой местности возле поселка Вагай. Основными версиями называют ошибку пилота и техническую неисправность. В рамках расследования изъяты образцы топлива, лётные документы и элементы самолёта.