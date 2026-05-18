Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 08:52

Следком перечислил возможные причины ЧП с самолётом в Тюменской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Vacarciuc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Vacarciuc

В Тюменской области следственные органы изучают причины жёсткой посадки легкомоторного самолёта 15 мая в болотистой местности возле поселка Вагай. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

СК изучает жёсткой посадки легкомоторного самолёта. Видео © Макс / Центральное МСУТ СК России

Основными версиями называют ошибку пилота и техническую неисправность.

Проверка ведётся по статье 263 УК РФ о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем значительный ущерб. В рамках расследования изъяты образцы топлива, летные документы и элементы самолета. В ближайшее время назначат необходимые криминалистические экспертизы для уточнения причин происшествия.

Крупнейший самолёт на солнечных батареях Solar Impulse 2 потерпел крушение в США
Крупнейший самолёт на солнечных батареях Solar Impulse 2 потерпел крушение в США

Ранее Life.ru рассказывал, что в Тюменской области совершил жёсткую посадку самолёт, выполнявший лесопатрульный полёт. На борту в тот момент был пилот и лётчик-наблюдатель, которых в итоге эвакуировал вертолёт Ми-8.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Авиакатастрофы
  • Катастрофы
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar