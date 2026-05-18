Следком перечислил возможные причины ЧП с самолётом в Тюменской области

В Тюменской области следственные органы изучают причины жёсткой посадки легкомоторного самолёта 15 мая в болотистой местности возле поселка Вагай. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

СК изучает жёсткой посадки легкомоторного самолёта.

Основными версиями называют ошибку пилота и техническую неисправность.

Проверка ведётся по статье 263 УК РФ о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем значительный ущерб. В рамках расследования изъяты образцы топлива, летные документы и элементы самолета. В ближайшее время назначат необходимые криминалистические экспертизы для уточнения причин происшествия.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Тюменской области совершил жёсткую посадку самолёт, выполнявший лесопатрульный полёт. На борту в тот момент был пилот и лётчик-наблюдатель, которых в итоге эвакуировал вертолёт Ми-8.