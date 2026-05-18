Крупнейший самолёт на солнечных батареях Solar Impulse 2 потерпел крушение в США

В Мексиканском заливе потерпел крушение самолёт Solar Impulse 2, ставший первым в мире аппаратом, совершившим кругосветное путешествие исключительно на солнечной энергии. Об этом сообщает Aviation Week.

Инцидент произошёл во время испытательного полёта: аппарат внезапно потерял питание и устремился к земле. Пострадавших нет.

Solar Impulse 2 отличался сверхлёгкой конструкцией из углепластика, размах крыла составлял 70 метров, а масса – около 2,3 тонны. Аппарат оснащался 17 248 солнечными панелями и в 2016 году успешно завершил исторический кругосветный полёт. В 2019 году права на проект купила компания Skydweller Aero, после чего самолёт модернизировали для использования как беспилотная платформа, пишет издание Popular Science.

На момент аварии Solar Impulse 2 выполнял тестовый рейс с аэродрома в штате Миссисипи. Сооснователи проекта Бертран Пиккар и Андре Боршберг выразили сожаление из-за потери уникального образца, который планировалось передать в музей. После крушения восстановить аппарат физически уже невозможно.

