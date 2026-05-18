Ошибка на миллион: Бортпроводник-стажёр выпустил аварийный трап и задержал рейс на шесть часов

Рейс British Airways из Лондона в Вашингтон задержали более чем на шесть часов из-за ошибки нового бортпроводника. Инцидент произошёл 16 мая во время подготовки Boeing 777-200 к вылету из терминала 5 аэропорта Хитроу. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Сотрудник выполнял один из первых рейсов после обучения. Услышав команду «Doors to automatic», он должен был перевести дверь в автоматический режим, чтобы аварийный трап сработал только при открытии в экстренной ситуации.

Однако бортпроводник дёрнул рычаг открытия. Из-за этого дверь распахнулась, а эвакуационный трап выпустился у третьего левого выхода самолёта. К борту прибыли пожарные службы аэропорта.

В итоге тот же лайнер всё же отправили в Вашингтон около 19:00. По данным авиационного издания, подобные случаи в British Airways уже происходили с новичками, а в отрасли их называют непреднамеренным выпуском аварийного трапа.

