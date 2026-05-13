Россиянин неудачно сходил в туалет и затопил летевший в Грузию самолёт

Рейс из подмосковного Жуковского в Грузию пришлось прервать из-за пассажира, который устроил потоп в салоне самолёта. Инцидент произошёл, когда лайнер Red Wings уже находился в небе над Мордовией. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Хвостовая часть воздушного судна стремительно превратилась в зону подтопления — один из путешественников применил излишнюю силу и просто сломал кран с водой. Жидкость начала заливать служебные отсеки, однако бортпроводники оперативно перекрыли подачу и доложили о случившемся командиру.

Пилот принял решение немедленно возвращаться в аэропорт вылета. Через два часа после взлёта лайнер сел в Жуковском, где послеполётный осмотр подтвердил поломку. Повреждённый элемент заменили, составили технический акт, а всех пассажиров отправили в Батуми резервным бортом. В итоге туристы добрались до Грузии с опозданием в четыре часа относительно первоначального расписания.

