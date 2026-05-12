Пожилых пассажиров Copa Airlines задержали в Аргентине после секса в самолёте

В аргентинском аэропорту Росарио после прибытия рейса из Панамы полиция задержала двух пассажиров бизнес-класса авиакомпании Copa Airlines — мужчину 55 лет и женщину 60 лет. Их обвиняют в непристойном поведении на борту во время полёта, сообщает Bild.

Ситуация возникла в салоне бизнес-класса, где пассажиры обратили внимание на людей, сидевших на первых местах. Одна из пассажирок, находившаяся рядом с несовершеннолетней внучкой, сообщила экипажу о «подозрительных движениях». После обращения стюардессы проверили ситуацию и обнаружили пару в полураздетом состоянии.

По прибытии в аэропорт Росарио мужчину и женщину встретила полиция и задержала их сразу после выхода из самолёта. Кроме того, родственники мужчины ожидали его в зоне прибытия. Во время разбирательства женщина, по свидетельствам очевидцев, пыталась дистанцироваться от происходящего и заявляла, что не несёт ответственности.

Обоим предъявили обвинение в «непристойном эксгибиционизме». После первичных процессуальных действий их отпустили, однако расследование продолжает прокуратура Росарио. По местным данным, подобные дела в Аргентине нередко заканчиваются штрафами либо обязательными пожертвованиями в благотворительные организации.

А ранее у самолёта авиакомпании Turkish Airlines во время приземления в международном аэропорту Трибхуван в Катманду произошло возгорание в колёсах шасси. На борту самолета находилось от 284 до 289 человек, включая 11 членов экипажа. Пассажиров и сотрудников авиакомпании эвакуировали через аварийные выходы. По предварительным данным, пострадавших нет.