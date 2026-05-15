Первая стюардесса: как появилась профессия, без которой невозможно представить авиацию

Сегодня сложно поверить, что когда-то пассажирские самолёты летали без бортпроводников. Встреча, размещение, помощь с багажом, вода, еда, а главное, безопасность и спокойствие пассажиров, всё это лежало на плечах второго пилота. Такая система не могла существовать долго. Life.ru рассказывает, как медсестра из Айовы навсегда изменила небо и когда в СССР появилась своя «небесная девушка»!

Когда появились первые бортпроводники?

Авиация начала XX века была делом рискованным и суровым... Пассажиры часто паниковали, их укачивало, а помочь напуганным людям было некому. Второй пилот часто отвлекался от управления, что приводило к ошибкам и даже катастрофам. Нужен был человек, который возьмёт на себя заботу о пассажирах! Но кто же это должен быть? И какими навыками должен обладать человек, призванный обеспечивать комфортный перелёт?

Интересно, что первым в мире бортпроводником стал немец Генрих Кубис. В 1912 году он работал на дирижаблях компании DELAG, подавая пассажирам еду и напитки. Позже, в 1928 году, в авиакомпании Lufthansa на самолётах «Юнкерс F-13» появились профессиональные стюарды. Однако настоящая революция произошла, когда в кабину вошли женщины. Точнее, одна.

Революция в небе: Эллен Чёрч и рождение профессии стюардессы

Ключевая фигура в истории профессии бортпроводника — это Эллен Чёрч, медсестра из штата Айова. Она была авиационной энтузиасткой, мечтала стать пилотом, но понимала, что в 1930 году женщин в кабину самолёта почти не брали. Тогда она предложила руководителю Boeing Air Transport (предшественник United Airlines) необычную идею: пусть на борту работают дипломированные медсёстры. Они и успокоят перепуганных пассажиров, и окажут помощь в случае укачивания или травмы.

Руководство согласилось. 15 мая 1930 года состоялся первый в истории коммерческий рейс с женщиной-бортпроводником. Эллен Чёрч работала на самолёте Boeing 80A по маршруту Сан-Франциско – Чикаго с 13 промежуточными посадками. Первых девушек в униформе назвали sky girls. Это должен был быть привлекательный, но строгий образ, внушающий доверие. Однако чтобы стать так называемой небесной девушкой, нужно было не на шутку постараться. Итак, каким параметрам должны были соответствовать первые стюардессы?

Требования и стандарты для sky girls

В первый отбор прошло всего 7 девушек. Требования были не просто жёсткими, а практически невыполнимыми для многих! Кроме того, список обязанностей для первых sky girls может шокировать современных бортпроводников. Итак, они должны были: Помогать в загрузке багажа пассажиров.

Переносить тяжёлые вёдра с топливом — на промежуточных аэродромах не было заправщиков.

Закатывать самолёты в ангар вручную.

Убирать салон и туалеты.

Помогать пилотам при рулении на земле (девушки становились на крылья и отталкивали самолёт от препятствий).

Кстати, униформа первых стюардесс напоминала военную форму: строгий пиджак, галстук, зелёная шляпка-котелок. Зелёный цвет выбрали не случайно — он создавал ощущение спокойствия и надёжности.

Как профессия стюардессы появилась в СССР?

В Советском Союзе первая стюардесса появилась 5 мая 1939 года. Ею стала Эльза Городецкая, 20-летняя москвичка. Она работала на самолёте ПС-84 (Ли-2) на маршруте Москва – Ашхабад. В салоне было 21 пассажирское место. Интересная деталь: официальной должности «бортпроводник» в СССР тогда ещё не существовало. В документах Эльза проходила как «буфетчица». Её обязанности были максимально бытовыми: Закупать продукты перед рейсом.

Готовить и разогревать еду прямо на борту (на примусе).

Убирать салон.

Встречать и рассаживать пассажиров.

Никакой медицинской подготовки от неё не требовали — упор делался на трудолюбие и стрессоустойчивость. Эльза Городецкая проработала стюардессой 30 лет и ушла на пенсию только в 1960-х.

Эволюция профессии: требования к современным бортпроводникам

За 90 лет профессия изменилась кардинально. Сегодня бортпроводник не выполняет функции официанта и не загоняет самолёт в ангар. Главная задача современных бортпроводников — обеспечить пассажирам безопасный перелёт! Прохождение тренажёров, отработка аварийных ситуаций, эвакуация пассажиров за 90 секунд, борьба с пожаром на борту, первая помощь при инфаркте или родах, вот реальные навыки современной стюардессы.

Однако история возникновения самой профессии не менее интересна, чем обязанности стюардесс из любой эпохи. Кстати, а какие удивительные факты об этой профессии знаете вы? Поделитесь ими в комментариях.