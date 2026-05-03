Кто придумал гранёный стакан: версии происхождения одного из самых популярных в СССР предметов быта

Гранёный стакан — настоящий символ советской эпохи. Он пережил войны, пятилетки, застолья и до сих пор стоит почти в каждом доме. Кажется, что он был всегда, однако история его появления до сих пор остаётся предметом споров и легенд. Кто придумал этот крепкий и узнаваемый стакан? Пётр I, Вера Мухина, авангардисты или безымянные советские инженеры? Мы собрали самые популярные версии происхождения гранёного стакана — от красивых мифов до более-менее документально подтверждённых фактов.

Петр I и Ефим Смолин

Существует несколько версий происхождения гранёного стакана. Одна из самых ранних легенд относит появление такого стакана к XVII–XVIII векам. Согласно этой версии, его создателем был стекольных дел мастер Ефим Смолин, проживавший на территории современной Владимирской области. Он преподнёс своё изделие Петру I, уверяя, что новая форма делает стакан особенно прочным и небьющимся. По преданию, император, проверяя это утверждение, выпил из него водки и бросил на землю. Стакан разбился, однако это не разочаровало Петра, и он произнёс фразу «Стакану быть!», которая, по легенде, впоследствии трансформировалась в традицию бить стаканы во время праздников.

Вера Мухина

Другая версия связана с советским периодом и именем известного скульптора Веры Мухиной — автора монумента «Рабочий и колхозница». Как отмечала в интервью историческому порталу «История.рф» хранитель коллекции стекла Музея хрусталя имени Мальцовых Алла Чуканова, существуют архивные воспоминания художника Успенского, который писал, что Мухина принимала участие в разработке эскизов посуды советского времени, которая могла бы использоваться в общепите. В том числе, как отметила хранитель, специалисты должны были разработать прочный и удобный стакан, который бы легко мылся и был пригодным для посудомоечных машин. Эти данные, по словам Чукановой, хранятся в музее Веры Мухиной в Феодосии.

Гранёный стакан — детище авангардистов?

Существует также версия, связывающая гранёный стакан с художниками начала XX века. Иногда его появление ассоциируют с именем Казимира Малевича, хотя прямых доказательств этому нет. Также на натюрмортах Кузьмы Петрова-Водкина можно увидеть характерный двенадцатигранный стакан, в том числе на картине «Утренний натюрморт» 1918 года.

Официально днём рождения гранёного стакана считается 11 сентября. Именно в этот день в 1943 году на Гусевском хрустальном заводе был выпущен первый гранёный стакан советского образца. Гранёный стакан стал не только утилитарной вещью, но и культурным символом советской эпохи. При этом единой, общепризнанной версии его происхождения пока нет.