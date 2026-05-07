Локоны на гильзы и мужские силуэты: Как выживала красота в годы Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года раскололо жизнь советской страны на до и после. Вчерашние модницы, листавшие журналы с платьями с завышенной талией и широкополыми шляпами, теперь примеряли противогазы. Казалось, что в мире для красоты просто не осталось места. Но женщина оставалась женщиной даже в промёрзшей землянке, у заводского станка или в блокадной очереди за пайком. Life.ru решил вспомнить, как в эти страшные годы женщины умудрялись сочетать военную необходимость, тотальный дефицит и неистребимое желание быть красивой.

Силуэты войны

Мода во времена Великой Отечественной войны: женский жакет военного времени с квадратными плечами. Фото © РИА Новости / Анатолий Гаранин

Если в конце 1930-х в СССР ценились жизнерадостные девушки в «задорном летящем ситце», то 22 июня 1941 года этот образ исчез в одночасье. Новым идеалом красоты стала «боевая подруга» — сильная, собранная, готовая ко всему. Платья с пышными юбками и летящими рукавами уступили место геометричным формам. Основным женским силуэтом тех лет стала буква X для платьев и костюмов и прямоугольник для верхней одежды, пальто шили прямыми, почти без намека на талию.

Но главным символом военной моды стали квадратные плечи. Мужские пиджаки и военные кители стали образцом для подражания. Повседневные женские жакеты шили с жёсткими подплечниками, ремни копировали армейские, а карманы делали накладными и объёмными. Прямые плечи уже не просто деталь кроя, а символ характера, готовности вынести все невзгоды с гордо поднятой головой.

Юбки тоже изменились до неузнаваемости: они стали заметно уже и короче, в основном до середины колена. Длинные подолы нередко просто обрезали, ведь в них было небезопасно работать на заводе. Туфли на каблуке надевали лишь по большим праздникам, уступив место сапогам и грубым ботинкам. Линия талии обозначалась жёстким ремнём, придавая фигуре сходство с униформой. Даже будучи в тылу, женщины одевались так, будто в любой момент были готовы мобилизоваться.

Шинель вместо шёлка

Как выживала красота в годы Великой Отечественной войны? Женская военная мода. Фото © ТАСС / Леонид Доренский

Цветовая палитра военного времени стала скудной. С экранов и страниц журналов исчезли яркие краски. На смену им пришли серые, коричневые и чёрные тона. Такой прагматизм диктовала суровая реальность: на светлой одежде в заводском цеху или в полевых условиях было бы видно каждое пятно. Самая дефицитная ткань — это натуральный шёлк, теперь он полностью уходил на военные нужды для производства парашютов. Это не только определило «цвета войны», но и заставило женщин полностью пересмотреть подход к собственному гардеробу.

Главные предметы женского гардероба теперь практически невозможно было отличить от мужских: в ход пошли шинели и лыжные костюмы. Телогрейка, ватная куртка на простёжке, стала настоящей рабочей лошадкой войны, обеспечивая тепло при минимуме ресурсов. Ткани, которые ещё можно было достать, не баловали разнообразием: грубое сукно, бязь, парусина — материалы, о которых довоенные модницы и слышать не желали.

Как создавали гардероб

Гениальные изобретения для красоты во времена Великой Отечественной войны: как женщины оставались красивыми даже в сложные времена? Фото © РИА Новости / Марк Марков-Гринберг

В условиях тотального дефицита женщины не сдались. Они проявили чудеса изобретательности, превратившейся в подлинное искусство. Из старых мужских пиджаков и шинелей получались элегантные женские жакеты и полупальто. Из двух старых платьев шили одно новое. Порванная застёжка-молния превращалась в стильную брошь. Белоснежные накрахмаленные воротнички и манжеты, которые можно было пристегнуть к любому, даже самому скромному платью, поднимали настроение и придавали элегантность любому наряду. Фурнитуру не выбрасывали: пуговицы аккуратно обтягивали тканью, чтобы скрыть потёртости или дефекты.

Апофеозом этой изобретательности стали «жидкие чулки». Когда нейлон и шёлк полностью переключили на военные нужды, а по карточкам получить чулки было почти невозможно, женщины пошли на хитрость. Они равномерно наносили на ноги специальный крем тёмного цвета, иногда его заменяли слабым раствором марганцовки, имитируя цвет чулка, а затем чёрным карандашом тщательно прорисовывали сзади аккуратную линию — «шов».

Ещё одним ярким примером женской находчивости стала история ленинградской фабрики «Скороход». Ещё до войны она выпускала более 20 миллионов пар модной обуви в год, но с началом бомбёжек менее чем за месяц гигант целиком перестроил свои цеха на выпуск армейских сапог и боеприпасов. Гражданские туфли стали такой редкостью, что в блокадном Ленинграде за пару хорошей обуви можно было выменять шесть килограммов картошки, а это, между прочим, настоящее состояние! Кстати, про овощи — их женщины тоже использовали, чтобы привести себя в порядок.

Косметика из свёклы и сажи

Мода во времена Великой Отечественной войны: как женщины создавали косметику из сажи и свёклы? Фото © ТАСС / Георгий Тер-Ованесов

Гораздо сложнее обстояли дела с декоративной косметикой, которая и вовсе исчезла с прилавков. Фабрики либо работали на фронт, либо были эвакуированы. Но и здесь женщины нашли выход, обратившись к дарам огорода и содержимому собственной печки: Помада.

Когда фабричная косметика закончилась, на помощь пришёл огород. Соком свёклы или вишни красили губы, придавая им яркий, сочный оттенок. Подводка для глаз и бровей.

Роль косметического карандаша выполняла жжёная пробка. Ею аккуратно подводили брови и глаза, добиваясь нужной выразительности. Тени и румяна.

В ход шла обычная сажа, которую наносили на веки. Румяна было принято делать с помощью всё той же помады: её просто втирали в щёки тонким слоем. Тональная основа. Положение спасала самая обычная пудра. В лучшем случае удавалось найти широко распространённую пудру «Кармен».

Появившиеся позже первые советские тональные кремы ложились на кожу густым слоем, создавая пресловутый «эффект маски», но это всё равно было лучше, чем ничего!

Влияние союзников на военную моду

Мода Великой Отечественной войны: американское платье из крепдешина, поступившее в СССР по ленд-лизу, 1944. Фото © РИА Новости / Иван Шагин

Многие ошибочно полагают, что в годы войны мода в СССР существовала в полной изоляции. Это не совсем так. Огромное влияние на советский гардероб оказала программа ленд-лиза. Через неё в страну начали поступать не только танки и самолёты, но и одежда из США. Это были платья из неизвестных на тот момент тканей вроде панбархата и крепдешина, а также обувь и аксессуары, непривычные для советского глаза, но мгновенно ставшие предметом зависти. После войны советский «Журнал мод» 1945 года уже вовсю воспроизводил американские модели: плащи-тренчи и широкополые шляпы.

Косвенное влияние оказала и мода союзников по антигитлеровской коалиции. В Великобритании, например, появился уникальный предмет одежды — siren suit («костюм сирены»). Это был практичный комбинезон для взрослых и детей, который в считаные секунды можно было натянуть прямо поверх ночной рубашки, когда завывала сирена воздушной тревоги. Сам Кристиан Диор создавал такие комбинезоны, а Уинстон Черчилль с удовольствием носил их!

Топ-3 факта о военной моде, которые точно вы не знали

Обложка журнала «Модели сезона» за 1942 год, блокадный Ленинград. Фото © РИА Новости

1. Журналы высокой моды из осаждённого города. Журнал «Модели сезона», подписанный в печать в сентябре 1942 года в блокадном Ленинграде, содержал советы по утеплению и настоящие эскизы вечерних платьев в пол с драпировками. Журнал, издававшийся в городе, умирающем от голода, был психологической защитой, напоминанием о той мирной жизни, за которую шла битва.

2. Кудри на гильзы. Для завивки волос советским модницам приходилось проявлять настоящую смекалку. В ход шли подручные материалы: тряпочки, бигуди из проволоки и даже гильзы от стрелкового оружия!

3. Трофейная мода. Сразу после освобождения городов от оккупации начиналась эпоха «трофейной моды». С востока на запад ехали американские вещи по ленд-лизу. В результате в 1944–1945 годах в Москве и Ленинграде можно было встретить на танцах женщину в немецком трофейном пальто, американском свитере и французских туфлях.

Война диктовала непростые правила: простота, функциональность, выживание. Казалось, что женственности осталось совсем мало места. Но талант, изобретательность и неистребимое желание быть красивой позволили советским женщинам не только выжить в этом суровом мире, но и превратить ежедневные подвиги в настоящее искусство! Не зря говорят, что одежда — не про красоту, а про то, как мы себя чувствуем.