«Почувствовали, что такое война»: Ветеран ВОВ вспомнил свой первый бой с фашистами

Ветерану Великой Отечественной Александру Галасову 15 мая исполнится 103 года. Он защищал Сталинград, был ранен, а после войны почти 40 лет работал в моторостроительном объединении (ныне ОДК-Сатурн). О том, как прошла война, он рассказал Пятому каналу.

Ветеран ВОВ рассказал о своём первом бою с фашистами. Видео © Пятый канал

18-летним студентом он узнал о нападении Германии в солнечный день на стадионе. Вместо каникул — лесозаготовки и оборонительные работы на Валдае. Повестку получил из рук отца 31 января 1942 года.

«Было хорошее утро, стояла солнечная погода, на стадионе проходили соревнования. Кто-то из нас, молодых пацанов, прослышал, что началась война», — вспоминал ветеран.

После училища Галасова направили на фронт в роту автоматчиков. Самое сильное воспоминание — первый бой при форсировании Дона: ночью на рыбацкой лодке переправились на другой берег, было тихо. Утром всё резко пришло в движение, когда немцы открыли ураганный огонь. Подразделение удерживало плацдарм, оттягивая силы от Сталинграда.

«Появились раненые, убитые, и мы почувствовали, что такое война», — вспомнил Александр Васильевич.

Наш герой получил два ранения, второе было тяжёлым. После госпиталя он был признан негодным к строевой. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалью «За Победу». День Победы встретил в нестроевой части.

