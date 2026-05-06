День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 08:31

«Почувствовали, что такое война»: Ветеран ВОВ вспомнил свой первый бой с фашистами

Ветеран ВОВ Галасов: Учащиеся вместо каникул отправлялись в лес в начале войны

Обложка © Пятый канал

Обложка © Пятый канал

Ветерану Великой Отечественной Александру Галасову 15 мая исполнится 103 года. Он защищал Сталинград, был ранен, а после войны почти 40 лет работал в моторостроительном объединении (ныне ОДК-Сатурн). О том, как прошла война, он рассказал Пятому каналу.

Ветеран ВОВ рассказал о своём первом бою с фашистами. Видео © Пятый канал

18-летним студентом он узнал о нападении Германии в солнечный день на стадионе. Вместо каникул — лесозаготовки и оборонительные работы на Валдае. Повестку получил из рук отца 31 января 1942 года.

«Было хорошее утро, стояла солнечная погода, на стадионе проходили соревнования. Кто-то из нас, молодых пацанов, прослышал, что началась война», — вспоминал ветеран.

После училища Галасова направили на фронт в роту автоматчиков. Самое сильное воспоминание — первый бой при форсировании Дона: ночью на рыбацкой лодке переправились на другой берег, было тихо. Утром всё резко пришло в движение, когда немцы открыли ураганный огонь. Подразделение удерживало плацдарм, оттягивая силы от Сталинграда.

«Появились раненые, убитые, и мы почувствовали, что такое война», — вспомнил Александр Васильевич.

Наш герой получил два ранения, второе было тяжёлым. После госпиталя он был признан негодным к строевой. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалью «За Победу». День Победы встретил в нестроевой части.

«Бессмертный полк» прошёл по центру Вашингтона с портретами ветеранов
«Бессмертный полк» прошёл по центру Вашингтона с портретами ветеранов

Ранее в Танзании состоялись мероприятия, посвящённые Дню Победы. Активисты провели акцию «Сад памяти» и шествие «Бессмертного полка». Волонтёры КСОРС вместе с участниками высадили пальмы. К торжествам присоединился посол России в Танзании Андрей Аветисян.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Великая Отечественная война
  • ветераны
  • Германия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar